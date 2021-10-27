الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الخميس 28/ 10/ 2021

وزير التربية : تم اغلاق مدرستين فقط

شولتز: ألمانيا ستحتاج الغاز لفترة طويلة

وزير الصحة : التنسيق كبير مع كوادر وزارة التربية والتعليم

وفاة أحد جرحى انفجار مرفأ بيروت بعد 15 شهرا على الكارثة

عملة البيتكوين تفقد أكثر من 13%

جلالة الملك يلتقي رئيس الجالية الأردنية في وارسو

وزير الصحة : لا خوف من الوضع الوبائي في المدارس

الخصاونة: ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته

وزير الصحة : لن نجبر طلبة المدارس على اللقاحات

الأربعاء، 27-10-2021 01:46 م

كم أنفقت مصر لتوفير لقاحات كورونا للمواطنيها؟

6179212242360434f61b98df


الوكيل الاخباري- كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية عوض تاج الدين، أن الدولة استطاعت منذ بداية جائحة كورونا توفير اللقاحات سواء الخاصة بكورونا أو الإنفلونزا الموسمية.

اضافة اعلان

 

وتابع: "الدول المنتجة للقاحات كورونا استحوذت على الجزء الأكبر للقاحات كورونا، واستطاعت الدولة توفير كل أنواع اللقاحات والتصنيع المحلي المصري، لافتا إلى أن الدولة دفعت 400 مليون دولار حتى الآن لتوفير اللقاحات للمواطنين المصريين".

والجدير بالذكر، أن المؤتمر الصحفي المنعقد الآن برئاسة الدكتور عوض تاج الدين، من المقرر أن يقوم باستعراض آخر مستجدات الموقف الوبائي في الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد بمصر، وكذلك الأعراض الجديدة للمرض ومناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقا لمستجدات وتحور الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، والإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة للعلاج مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61791885423604397312146f

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا

JGbDN

غزة: 6 وفيات و240 إصابة جديدة بكورونا

6178f1684236044f1951c0f7

الصين تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

image (6)

الأردن خامس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد إصابات كورونا

10202124141436216690174

ضحايا كورونا حول العالم .. أكثر من 4.96 مليون وفاة ونحو 245 مليون إصابة

منظمةةة

لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد

أخبار متعلقة
61601e7b423604339207c305

فتح تحقيق عاجل بعد العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا في الشارع بمصر

61600a884236047ba31426b1

الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ27 ألفا في روسيا

لقاح كورونا

خطة أممية بقيمة 8 مليارات دولار لتطعيم 70% من سكان العالم

كورونا 4

بريطانيا تسجل 122 وفاة و 40701 إصابة بكورونا

1020216112645679605766

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا اليوم

615eb8df4c59b776d23e00cc

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020