الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

النطق بحكم قضية أكسجين السلط خلال 4 جلسات

مشاركون في دورة الإعلام المتقدمة للضباط 9 يزورون بترا

القبض على الشخص الذي اعتدى على الحدث في الزرقاء

أمطار قادمة إلى المملكة والأرصاد تحذر

وزيرة الثقافة تنعى الفنان جميل عواد

تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مواطن لزوجته بالزرقاء

مجاهد لـ الوكيل : ظهور واضح لكوكب الزهرة في سماء المملكة الجمعة

وزيرة الثقافة تتفقد مراكز ثقافية في محافظتي جرش وعجلون

الامن العام يكشف تفاصيل الاعتداء على حدث في الزرقاء اليوم

افتتاح عيادة للعلاج الفيزيائي والنفسي والقلب في مركز صحي وادي السير

الأربعاء، 27-10-2021 01:46 م

كم أنفقت مصر لتوفير لقاحات كورونا لمواطنيها؟

6179212242360434f61b98df


الوكيل الاخباري- كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية عوض تاج الدين، أن الدولة استطاعت منذ بداية جائحة كورونا توفير اللقاحات سواء الخاصة بكورونا أو الإنفلونزا الموسمية.

اضافة اعلان

 

وتابع: "الدول المنتجة للقاحات كورونا استحوذت على الجزء الأكبر للقاحات كورونا، واستطاعت الدولة توفير كل أنواع اللقاحات والتصنيع المحلي المصري، لافتا إلى أن الدولة دفعت 400 مليون دولار حتى الآن لتوفير اللقاحات للمواطنين المصريين".

والجدير بالذكر، أن المؤتمر الصحفي المنعقد الآن برئاسة الدكتور عوض تاج الدين، من المقرر أن يقوم باستعراض آخر مستجدات الموقف الوبائي في الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد بمصر، وكذلك الأعراض الجديدة للمرض ومناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقا لمستجدات وتحور الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، والإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة للعلاج مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
روسيا 222

روسيا: ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

fe617bcd-b62d-4f4b-8dca-88018ba3eec8

فلسطين: 6 وفيات و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصررر

مصر تسجل 907 إصابات و53 وفاة جديدة بكورونا

دلتا

الصحة العالمية تحذر من دلتا العنيد.. هؤلاء في خطر

y2ovw-780x470-1625649612-jpg-1625649612.wm

فلسطين: 6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

af6ad55b-b9cb-4531-8e38-0993bda02983_16x9_1200x676

دراسة أمريكية: السمنة تزيد حدة أعراض كورونا والتطعيم ضرورة

أخبار متعلقة
61601e7b423604339207c305

فتح تحقيق عاجل بعد العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا في الشارع بمصر

61600a884236047ba31426b1

الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ27 ألفا في روسيا

لقاح كورونا

خطة أممية بقيمة 8 مليارات دولار لتطعيم 70% من سكان العالم

كورونا 4

بريطانيا تسجل 122 وفاة و 40701 إصابة بكورونا

1020216112645679605766

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا اليوم

615eb8df4c59b776d23e00cc

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020