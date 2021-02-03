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الأربعاء، 03-02-2021 12:21 م

كم فترة احتفاظ الجسم بالأجسام المضادة لفيروس كورونا.. دراسة تجيب

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة أن الأجسام المضادة التي يكونها جسم الإنسان لدى إصابتها بفيروس كورونا المستجد يمكن أن تبقى في جسد المتعافى لمدة 6 أشهر على الأقل.

وأجرى الدراسة "البنك الحيوي" في بريطانيا، (UK Biobank) أن 99% من المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى السابقة احتفظوا بالأجسام المضادة لفيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر بعد الإصابة، في حين أن 88% احتفظوا بها لمدة ستة أشهر كاملة من الدراسة، بحسب موقع "سكاي نيوز".

واستندت الدراسة إلى قياس مستويات العدوى السابقة بمرض "كوفيد 19" في مجموعات سكانية مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بالإضافة إلى المدة التي استمرت فيها الأجسام المضادة لدى أولئك المصابين.

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ولفتت إلى أن 8.8 في المئة من سكان المملكة المتحدة أصيبوا بالعدوى بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020، ووصلت هذه النسبة إلى 12.4 في المئة في لندن و5.5 في المئة في أسكتلندا.


وقالت نعومي ألين كبيرة علماء "البنك الحيوي": "كشفت هذه الدراسة المهمة أن الغالبية العظمى من الناس يحتفظون بأجسام مضادة لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الإصابة بفيروس كورونا".


وأضافت: "رغم أننا لا نستطيع التأكد من مدى ارتباط ذلك بالمناعة، فإن النتائج تشير إلى أنه يمكن حماية الأشخاص من العدوى اللاحقة لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الإصابة الطبيعية".


وجمع البنك الحيوي عينات دم شهرية وبيانات من 20 ألفا و200 مشارك وأبنائهم وأحفادهم البالغين، لمدة 6 أشهر، من نهاية مايو/أيار 2020 إلى بداية ديسمبر 2020، بغرض إجراء الدراسة.


ووجد الباحثون أن الأجسام المضادة لدى الشباب كانت أكثر من مثيلاتها عند كبار السن، وذلك بنسبة 13 في المئة لمن تقل أعمارهم عن 30 عاما، و6.7 في المئة بين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما.


وكانت الأعراض الأكثر شيوعا المرتبطة بوجود أجسام مضادة لفيروس كورونا، فقدان حاستي التذوق والشم، وهو ما أبلغ عنه 43 في المئة من المشاركين في الدراسة.

 

سبوتنيك

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