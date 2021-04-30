الجمعة 30-04-2021
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الجمعة، 30-04-2021 11:14 ص

كندا: ألبرتا تفرض قيوداً جديدة للحد من الإصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية جيسون كيني، عن فرض قيود جديدة على المناطق ذات الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا بما في ذلك مدن إدمينتون وكالجاري وفورت ماكموري.

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وقال كيني في بيان اليوم الجمعة، إن القيود تتضمن انتقال جميع المدارس الإعدادية والثانوية إلى التعلم عبر الإنترنت وإغلاق مراكز اللياقة البدنية لمدة أسبوعين على الأقل، مؤكدا ضرورة اتباع جميع سكان ألبرتا إرشادات الصحة العامة للحد من تزايد حالات الإصابة بكورونا.


وسجلت ألبرتا 2048 إصابة جديدة بكورونا اليوم بالإضافة إلى ثلاث وفيات أخرى ما رفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 188727 إصابة تعافى منها 165267 مريضا، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في المقاطعة 2075 وفاة منذ بداية الجائحة.


--(بترا)

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