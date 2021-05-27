كندا : إعادة فتح مقاطعة البرتا بداية حزيران

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية جيسون كيني، بدء إعادة فتح النشاط في المقاطعة في الأول من شهر حزيران المقبل .

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وقال في بيان اليوم الخميس، إن إعادة فتح النشاط في ألبرتا يأتي ضمن استراتيجية مرتبطة مباشرة بأرقام التطعيم والاستشفاء من فيروس كورونا في المقاطعة، مبينا أن المرحلة الأولى من إعادة فتح النشاط كانت تتطلب أن يتلقى 50 في المئة من السكان فوق 12 عاما، جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وأن يكون معدل دخول المستشفى أقل من 800 حالة يوميا ، وهو ما حدث بالفعل .



وأشار كيني إلى أن المرحلة الثانية من إعادة فتح المقاطعة ستبدأ بعد أسبوعين من تلقي 60 في المئة من سكان ألبرتا المؤهلين، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وتكون حالات دخول المستشفى أقل من 500 حالة بكورونا .



وقال كيني:" نحن متفائلون بأننا سندخل المرحلة الثالثة من إعادة فتح المقاطعة بحلول أوائل تموز المقبل" مبينا أن المقاطعة يمكن أن تكون مفتوحة بالكامل في بداية تموز أو قبل ذلك .

المصدر: بترا