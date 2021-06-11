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الجمعة، 11-06-2021 11:27 م

كندا الأولى عالميا في عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح ضد كورونا

كورونا


الوكيل الاخباري - أعلنت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، تيريزا تام، أن بلادها احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة أكسفورد .
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وقالت تام في بيان اليوم الجمعة، إنه تم إعطاء أكثر من 27,7 مليون جرعة لقاح في جميع انحاء كندا وتم إعطاء 2,6 مليون جرعة في الأسبوع الماضي وحده، موضحة أن حوالي 72 بالمائة من جميع الكنديين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما تم تطعيمهم جزئيا و 11,8 بالمائة حصلوا على كلتا الجرعتين .

 




 

 


 

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