كندا: السجن وغرامة 75 ألف دولار لمخالفي الحجر الصحي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطات الصحية الكندية أن على المسافرين القادمين إلى كندا إظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل 72 ساعة من الوصول والخضوع لحجر صحي 14 يوما.وأكدت السلطات في بيان اليوم أنه في حال انتهاك أي من هذه الإجراءات سيتم توجيه اتهامات بموجب قانون الحجر الصحي مع عقوبة أقصاها ستة اشهر في السجن وغرامات تصل إلى 75 ألف دولار.وأشارت وكالة الصحة العامة الكندية إلى أن أكثر من 200 رحلة جوية دولية ومحلية أكدت حدوث حالات إصابة بكورونا على متنها.من جهته قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إن الأخبار المتطورة باستمرار عن سلالات كورونا من دول أخرى دفعت حكومته إلى النظر في فرض المزيد من قيود السف، داعيا الكنديين الى تجنب السفر غير الضروري خارج البلاد أو بين المقاطعات الكندية.