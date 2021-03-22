كندا: انخفاض الاصابات بكورونا بين كبار السن بعد تطعيمهم

الوكيل الإخباري- أعلنت كبيرة مسؤولي الصحة العامة الكندية تيريزا تام، انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما بعد تطعيمهم ضد الفيروس خاصة في أماكن الرعاية طويلة الأجل.



جاء إعلان تام في الوقت الذي تستعد فيه عدة مقاطعات كندية لتوسيع حملات التطعيم في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن اللقاحات ستحقق فوائد أكبر في الأسابيع المقبلة وأنه سيتم تكثيف برنامج تطعيم معلمي المدارس الثانوية.

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وأكدت تام في بيان اليوم الاثنين، أن انتقال الإصابات بكورونا بين البالغين الأصغر سنا والأكثر قدرة على الحركة والمتصلين اجتماعيا يمثل قلقا مستمرا لإنتشاره في المجتمعات والأماكن المعرضة للخطر. وقالت إن ظهور وإنتشار بعض أنواع السلالات الجديدة لكورونا يزيد من هذا القلق.



