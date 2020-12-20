كندا تتجاوز نصف مليون إصابة مؤكدة بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت كندا اليوم الأحد أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء العالمي حيث أضافت أكثر من 100 ألف حالة في الأسبوعين الماضيين.

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وقالت السلطات الصحية الكندية في بيان إن البلاد سجلت حتى اليوم الأحد 501594 إصابة، تعافى منها 411396 مريضا، فيما ارتفعت حالات الوفاة جراء الفيروس الى 14154.



وأوضح البيان أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى أونتاريو وكيبيك وألبرتا وبريتيش كولومبيا سجلت اليوم 6371 إصابة جديدة بكورونا .



وقالت مسؤولة الصحة العامة في كندا تيريزا تام، إن أحدث التوقعات طويلة المدى تشير الى أكثر من 8000 إصابة جديدة يوميا في كندا مع بداية كانون الثاني 2021 .



وحثت تام في بيان، الكنديين على اتباع الإرشادات الصحية، وقالت إن الشراكة بين الصحة العامة والجمهور بشكل عام لا تزال ذات أهمية حيوية لخفض معدل الإصابة .



