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السبت، 01-01-2022 04:40 م

كندا تتجاوز 40 ألف إصابة يومية بكورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، تيريزا تام، تجاوز حالات الإصابة اليومية بكورونا في البلاد حاجز 40 ألف إصابة .

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وذكرت تام في بيان اليوم السبت، أن الغالبية العظمى من الإصابات المبلغ عنها جاءت من مقاطعتي أونتاريو وكيبيك وكلاهما أبلغ عن 16 ألف حالة، فيما أبلغت مقاطعة بريتيش كولومبيا عن 3800 حالة.


وأشارت تام إلى أن العديد من المقاطعات الكندية بدأت في وضع قيود على اختبار كورونا وقصرها على السكان الأكثر ضعفاً مما قد يؤثر على أعداد الحالات في المستقبل وتنفيذ قيود أكثر صرامة للصحة العامة .


وأكدت على أنه وعلى الرغم من تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بكورونا في البلاد حاجز 40 ألف إصابة إلا أنها واحدة من أعلى معدلات التطعيم في العالم، حيث تم تطعيم 82 بالمئة من السكان بجرعة واحدة على الأقل .

 

بترا

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