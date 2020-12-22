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الثلاثاء، 22-12-2020 10:03 ص

كندا تتجاوز 515 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية الكندية، تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، حتى اليوم الثلاثاء، حاجز 515 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت في بيان، ان 423621 حالة تعافت من الفيروس، فيما بلغت حصيلة الوفيات 14331 وفاة.


واضافت ان المقاطعات الكندية الأربع الكبرى "أونتاريو وكيبيك وألبرتا وبريتتيش كولومبيا" سجلت اليوم، 6000 إصابة جديدة بكورونا .


وأكدت وزارة الصحة الكندية أنها ستكون مستعدة قريبا للإعلان عما إذا كان يمكنها الموافقة على لقاح ثاني لكورونا بعد تلقي المستندات النهائية من شركة مودرنا الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع .


 




 

 


 

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