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الأحد، 04-04-2021 10:47 ص

كندا تتخطى حاجز مليون إصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية الكندية تخطي حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز مليون إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات في بيان اليوم، إن كندا سجلت حتى اليوم الأحد إجمالي مليونا و1645 إصابة، تعافى منها 921459 مريضا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 23050.


وتصدرت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية، حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، حيث سجلت إجمالي 358558 إصابة، تعافى منها 327940 مريضا، بينما بلغت حصيلة الضحايا المرتبطة بكورونا في المقاطعة 7428 وفاة .


وجاءت مقاطعة كيبيك في المرتبة الثانية في عدد الإصابات بكورونا حيث سجلت 314958 إصابة، تعافى منها 294560 مريضا، في الوقت الذي احتلت فيه المقاطعة المرتبة الأولى في عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس على مستوى المقاطعات الكندية، حيث سجلت كيبيك 10684 وفاة منذ بداية الجائحة .

 




 

 


 

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