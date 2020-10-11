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الأحد، 11-10-2020 09:53 ص

كندا تتخطى حاجز 180 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية الكندية تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز 180 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات في بيان اليوم الأحد، إن كندا سجلت 180179إصابة مؤكدة بكورونا، تعافى منها 151357 شخصا، فيما بلغت حالات الوفاة 9608 حالة.


وأوضح البيان أن مقاطعة كيبيك تصدرت حالات الإصابة والوفيات بكورونا في البلاد، حيث سجلت 85191 إصابة، تعافى منها 70696 شخصا، وبلغ إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 5950 وفاة .


وجاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية، حيث سجلت 58490 إصابة، تعافى منها 49732 مريضا، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 3004 وفيات.


 




 

 


 

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