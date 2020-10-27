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الثلاثاء، 27-10-2020 09:30 ص

كندا تتخطى حاجز 220 ألف إصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا حتى اليوم الثلاثاء، حاجز 220 ألف إصابة منذ بداية الوباء، وفق البيانات الصادرة عن السلطات الصحية في البلاد.

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وقالت السلطات في بيان إن كندا سجلت حتى اليوم 220213 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 184303 مرضى، بينما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 9973.


وسجلت المقاطعات الكندية الأربعة كيبيك وأونتاريو وبريتيش كولومبيا وألبرتا اليوم 2370 إصابة جديدة بكورونا.


وأعلن فرانسوا ليجولت رئيس وزراء مقاطعة كيبيك التي تتصدر حالات الإصابة والوفيات بكورونا في كندا، تمديد القيود في المناطق الحمراء للفيروس بالمقاطعة ابتداء من يوم غد و لمدة أربعة أسابيع أخرى تنتهي يوم 23 تشرين الثاني المقبل .

 


 




 

 


 

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