كندا تتخطى حاجز 225 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

الوكيل الإخباري - أكدت السلطات الصحية الكندية في بيان اليوم الخميس، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز 225 ألف إصابة منذ بداية الوباء .
وأعلنت السلطات في بيان، إن كندا سجلت حتى اليوم إجمالي 225586 إصابة مؤكدة بكورونا تعافى منها 188867 مريضا فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 10032 وفاة .
وأشار البيان إلى أن المقاطعات الكندية الأربعة الكبرى كيبيك وأونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا سجلت اليوم الخميس 2450 إصابة جديدة بكورونا .
المصدر : بترا
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