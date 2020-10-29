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الخميس، 29-10-2020 08:34 ص

حيلة الوفيات (10032) وفاة

كندا تتخطى حاجز 225 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت السلطات الصحية الكندية في بيان اليوم الخميس، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز 225 ألف إصابة منذ بداية الوباء .

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وأعلنت السلطات في بيان، إن كندا سجلت حتى اليوم إجمالي 225586 إصابة مؤكدة بكورونا تعافى منها 188867 مريضا فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 10032 وفاة .


وأشار البيان إلى أن المقاطعات الكندية الأربعة الكبرى كيبيك وأونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا سجلت اليوم الخميس 2450 إصابة جديدة بكورونا .

 

المصدر : بترا

 

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