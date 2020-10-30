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الجمعة، 30-10-2020 09:21 ص

كندا تتخطى حاجز 228 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت كندا اليوم الجمعة عن تخطي حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز 228 ألف إصابة منذ بداية الجائحة.

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وقالت السلطات الصحية الكندية في بيان لها، أن كندا سجلت حتى اليوم 228542 إصابة مؤكدة بالفيروس، تعافى منها 191209 مريضًا، بينما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا 10074 وفاة.


وأكد البيان، أن المقاطعات الكندية الأربعة كيبيك وأونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا سجلت اليوم 2675 إصابة جديدة بكورونا.


وقالت أنه ومع إستمرار إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من المقاطعات الكندية، فإن هناك مخاوفا من أن تكتظ وحدات العناية المركزة بالمرضى بسبب كورونا والإنفلونزا، مشيرة إلى أن معظم الإصابات الجديدة بكورونا في كندا ترتبط إرتباطًا مباشرًا بالتجمعات الإجتماعية بما فيها تلك التي تستضيفها المنازل الخاصة.


--(بترا)

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