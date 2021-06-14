كندا تتخطى حاجز 25 ألف وفاة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصحية الكندية تخطي حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا حاجز 25 ألف وفاة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات في بيان، إن اجمالي الوفيات حتى اليوم الاثنين بلغ 25931 وفاة، موضحة أن مقاطعة كيبيك تصدرت حالات الوفاة بالفيروس مقارنة مع باقي المقاطعات الكندية بتسجيلها 11172 وفاة، فيما جاءت مقاطعة اونتاريو بالمرتبة الثانية حيث سجلت 8957 وفاة منذ بداية الجائحة.



وأشار البيان إلى أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 1400128 إصابة تعافى منها 1359240 مريضا، وجاءت مقاطعة اونتاريو في مقدمة المقاطعات الكندية بعدد الاصابات حيث سجلت 539683 إصابة، تعافى منها 525125 مريضا .



وجاءت مقاطعة كيبيك في المرتبة الثانية حيث سجلت حتى اليوم إجمالي 372989 إصابة، تعافى منها 359981 مريضا.



المصدر: بترا