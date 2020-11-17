كندا تتخطى حاجز 302 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

الوكيل الإخباري- تخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا، حاجز 302 ألف إصابة منذ بداية انتشار الوباء.

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وقالت السلطات الصحية في بيان، إن كندا سجلت حتى اليوم الثلاثاء 302192 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 240287، فيما بلغت حالات الوفاة 11027.



وسجلت المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك وأونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا اليوم، 4211 إصابة جديدة بكورونا .



وأبدى الجيش الكندي استعداده للعب دور في توزيع لقاحات كورونا مع استمرار ظهور الأخبار الإيجابية حول اللقاحات المحتملة، وقال مدير الأركان الاستراتيجية للقوات المسلحة تريفور كاديو خلال اجتماع لجنة الدفاع الوطني بمجلس العموم الكندي أمس، إن الجيش الكندي سيلعب دورا في هذا الجهد.



وأوضح كاديو أن هناك بالفعل فرقا عسكرية تعمل مع وكالة الصحة العامة الكندية لمساعدة ملايين الكنديين في الحصول على اللقاحات، وقال "نحن نساعد في انشاء مركز عمليات وطني للإشراف على توزيع اللقاح في جميع أنحاء البلاد" .



