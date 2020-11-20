كندا تتخطى حاجز 315 ألف إصابة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية تخطي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 315 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وأكدت السلطات، أن كندا سجلت حتى اليوم الجمعة 315753 إصابة تعافى منها 252294 ، فيما بلغ عدد الوفيات 11265.



وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في بيان، أن كندا تواجه ارتفاعا مستمرا في حالات الإصابة والوفيات بالفيروس، مشددا على أنه من الأهمية بمكان أن يواصل الكنديون اتباع جميع تدابير الصحة العامة.



--(بترا)

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