الجمعة 11-12-2020
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الجمعة، 11-12-2020 09:48 ص

كندا تتخطى حاجز 442 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الجمعة، عن تخطي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 442 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات في بيان، أنه سجلت حتى اليوم الجمعة، 442069 إصابة، تعافى منها 355733 مريضا، فيما بلغت الوفيات المرتبطة بكورونا 13109 حالات.


وقد أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، أن أي شخص سوف يعاني من رد فعل سلبي شديد تجاه لقاح كورونا سيكون مؤهلا للحصول على تعويض هو الأول في تاريخ كندا.


--(بترا)

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