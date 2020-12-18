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الجمعة، 18-12-2020 09:41 ص

كندا تتخطى حاجز 488 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية عن تخطي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 488 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وذكرت السلطات في بيان، إن كندا سجلت حتى اليوم الجمعة إجمالي 488638 إصابة، تعافى منها 398412 مريضًا، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بكورونا 13916.


وأوضح البيان، أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك واونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا، سجلت اليوم 6531 إصابة جديدة بكورونا.


--(بترا)

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