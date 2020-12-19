السبت 19-12-2020
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السبت، 19-12-2020 10:13 ص

كندا تتخطى حاجز 495 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري-  تخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا حاجز 495 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات الصحية في بيان إن البلاد سجلت حتى اليوم السبت، إجمالي 495346 إصابة، تعافى منها 405611 مريضا، فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 14040.


وأوضح البيان أن المقاطعات الكندية الأربعة الكبرى كيبيك واونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا، سجلت اليوم 6585 إصابة جديدة بكورونا .


وحث رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الشركات المصنعة للقاحات كورونا، على تسريع شحن المزيد من الجرعات مع تزايد الدعوات لإغلاق المزيد من أجزاء البلاد لقضاء العطلات.


وقال ترودو في بيان اليوم إن 200 ألف جرعة من لقاح فايزر – بيونتيك ستصل إلى كندا الأسبوع المقبل، مبينا أنه في حالة موافقة وزارة الصحة الكندية فإنه سيتم شحن 168 ألف جرعة من لقاح موديرنا بحلول نهاية العام .


 




 

 


 

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