الجمعة 22-01-2021
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الجمعة، 22-01-2021 12:23 م

كندا تتخطى حاجز 731 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية عن تخطي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 731 ألف إصابة في البلاد منذ بداية الوباء.

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وذكرت السلطات الكندية في بيان، إن البلاد سجلت اليوم الجمعة 31451 إصابة بكورونا، تعافى منها 645729 مريضًا، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 18622 وفاة.


وأشار البيان إلى أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى أونتاريو وكيبيك وألبرتا وبريتيش كولومبيا سجلت اليوم 5498 إصابة جديدة بكورونا.


--(بترا)

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