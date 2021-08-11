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الأربعاء، 11-08-2021 09:48 ص

كندا تتوقع الموجة الرابعة من كورونا

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الوكيل الإخباري- توقع وزير الصحة في حكومة مقاطعة كيبيك الكندية كريستيان دوبي بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى ان المتحورة "دلتا" وراء ثلث الإصابات الجديدة في المقاطعة ومن المتوقع أن تشكل نصفها في الأسابيع المقبلة.

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وأضاف دوبي في بيان، اليوم الأربعاء، أنه في ظل الزيادة في حالات الإصابة بكورونا والعودة إلى المدارس والعمل والانتشار المتوقع لسلالة دلتا فإن الظروف تقتضي أن تقوم حكومة كيبيك بتنفيذ جواز سفر لقاح كورونا في المقاطعة في الأول من أيلول المقبل.


وأوضح أنه سيتم تنفيذ جواز سفر اللقاح في الأماكن ذات السعة العالية ومعدل الاتصال العالي مثل المهرجانات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومرافق التدريب لتجنب الإغلاق الواسع النطاق الذي اتصفت به الموجات الأولى من كورونا في كيبيك.


وأشار الوزير إلى أن كيبيك سجلت اليوم 234 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع إجمالي الاصابات إلى 379673 إصابة، تعافى منها 366523 مريضا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 11241 وفاة منذ بداية الجائحة.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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