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الخميس، 10-06-2021 10:03 ص

كندا تحتل المرتبة الأولى بين مجموعة العشرين بتطعيم 71 % من سكانها

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الكندية في بيان اليوم الخميس، تطعيم أكثر من 71 في المائة من السكان المؤهلين، بجرعة واحدة من لقاحات كورونا بإعطائهم أكثر من 27 مليون جرعة، ما يضعها في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين عندما يتعلق الأمر بنسبة السكان .

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وأشار البيان إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن عدد الكنديين الملقحين بالكامل منخفض نسبيا، اذ حصل 10 في المائة فقط من السكان المؤهلين على جرعتين.
من جهتها قالت وزيرة المشتريات في الحكومة الفيدرالية الكندية أنيتا أناند، إنه من المنتظر وصول سبعة ملايين جرعة من لقاح موديرنا الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن كندا تلقت حتى الآن أكثر من خمسة ملايين جرعة من موديرنا، تمهيدا لاكتمال الكمية المتفق عليها بنهاية الشهر الحالي وهي (12,3 مليون جرعة من اللقاح ).


وأضافت أناند أن كندا ستستمر في تلقي 2,4 مليون جرعة من لقاح فايزر كل أسبوع هذا الشهر، قبل أن تنخفض إلى مليوني لقاح أسبوعيا حتى نهاية تموز المقبل .

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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