كندا تحتل المرتبة الثالثة بين دول العشرين بتطعيم مواطنيها

الوكيل الإخباري- احتلت كندا المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في تطعيم مواطنيها بلقاحات كورونا، وذلك بعد تلقي أكثر من نصف الكنديين على الأقل جرعة واحدة من اللقاحات.

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وقالت الحكومة الكندية، في بيان، اليوم الاربعاء، إن البلاد ستكون في وضع جيد للمضي قدما في الجرعات الثانية من اللقاحات في حزيران المقبل.



وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أنه سيكون هناك جرعات كاملة، مبينا أن الأمر متروك لكل مقاطعة لتقصير الفاصل الزمني بين الجرعتين .



وقال ترودو سيكون لدينا جرعات كافية في كندا بحلول نهاية حزيران لإعطاء جرعة أولى لكل مواطن، مناشدا جميع المؤهلين لحجز جرعاتهم الأولى.

واوضح أن كل شخص في كندا مؤهل ومستعد للتطعيم سيحصل على اللقاح بحلول نهاية أيلول المقبل.



من جهته، أكد وزير الصحة في مقاطعة كيبيك أنه سيتم تسريع الجرعات الثانية في المقاطعة، مشيرا إلى زيادة الإمدادات من شركة فايزر التي سلمت حتى الآن أكثر من 17 مليون جرعة إلى كندا مع 2,4 مليون جرعة إضافية أسبوعيا متوقعة خلال حزيران المقبل .

المصدر: بترا