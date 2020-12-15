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الثلاثاء، 15-12-2020 09:13 ص

كندا تساهم بـ 485 مليون دولار لمواجهة كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا جولد تقديم بلادها 485 مليون دولار لمساعدة البلدان النامية على مواجهة فيروس كورونا بما في ذلك العلاجات للحد من الوفيات وتخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية.

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وقالت جولد في بيان اليوم، إنه كلما اسرعنا في الحصول على الفحوصات والعلاجات واللقاحات كلما أمكن احتواء هذا الوباء في وقت أسرع، مضيفة إن دعم كندا للجهود العالمية لإيجاد حلول طبية ناجحة هو فوز للجميع.


وأوضحت أنه سوف يتم تخصيص 230 مليون دولار لشراء العلاجات مما يسمح لليونيسيف بشراء ثلاثة ملايين كورس من علاجات الأجسام المضادة لكورونا بعد الانتهاء من التجارب السريرية والموافقات التنظيمية، موضحة أن المبلغ الآخر وقدره 255 مليون دولار سوف يذهب إلى تحالف من المنظمات الدولية والدول التي تشرف على تطوير وانتاج وتوزيع لقاحات وعلاجات وتشخيصات كورونا ميسورة التكلفة .


وقالت إن مساهمة كندا يمكن أن تساعد أيضا في تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية على إدارة لقاحات وعلاجات كورونا.


 




 

 


 

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