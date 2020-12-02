كندا تسجل 16 وفاة و 656 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الأربعاء 16 وفاة و656 إصابة جديدة بكورونا في مقاطعة ألبرتا غرب البلاد.

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وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المقاطعة إلى 33894 إصابة منذ بداية الوباء تعافى منها 23774 مريضا فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 457 شخصا.



وقال وزير الصحة في حكومة ألبرتا أدريان ديكس في بيان، إنه يوجد حاليا 336 مريضا يعالجون في مستشفيات ألبرتا من كورونا من بينهم 76 في وحدات العناية المركزة.



وحث ديكس سكان ألبرتا على اتباع الإجراءات الصحية الصارمة في المقاطعة ومن بينها عدم الاجتماع مع أي شخص بخلاف أعضاء أسرته وعدم السماح في الوقت الحالي بالأحداث الدينية أو الثقافية أو المجتمعية.



