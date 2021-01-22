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الجمعة، 22-01-2021 12:05 ص

كندا تسجل 168 وفاة و 4256 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-الصين-


الوكيل الاخباري  - سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس 168 وفاة و 4256 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو اللتين تتصدران حالات الإصابة والوفيات بالفيروس في البلاد .
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وقالت سلطات أونتاريو إن المقاطعة سجلت اليوم 102 وفاة جديدة بكورونا ما رفع حصيلة الضحايا إلى 5614 كما سجلت المقاطعة 2655 إصابة جديدة ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بها إلى 247564 تعافى منها 215887 مريضا .

ومن جهتها، أعلنت السلطات الصحية في كيبيك، أن المقاطعة سجلت اليوم 66 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 9273 كما سجلت 1624 إصابة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 248860 تعافى منها 221327 مريضا .

 




 

 


 

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