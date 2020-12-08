كندا تسجل 46 وفاة و3240 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الثلاثاء تسجيل 46 وفاة و3240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو.وقالت سلطات كيبيك إن المقاطعة سجلت اليوم 36 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي ضحايا الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 7313.وأضافت في بيان، أن كيبيك سجلت اليوم 1564 إصابة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 154740 تعافى منها 132573 شخصا.وأعلنت السلطات الصحية في أونتاريو أن المقاطعة سجلت اليوم 10 وفيات جديدة بكورونا ليصل مجموع وفيات الفيروس بالمقاطعة إلى 37808.وقالت إنه تم تسجيل 1676 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المقاطعة إلى 130910، تعافى منها 110951 شخصا.