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الإثنين، 14-12-2020 10:33 ص

كندا تسجل 6105 اصابات بكورونا باربع مقاطعات كبرى

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الوكيل الإخباري - سجلت المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك واونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا، اليوم 6105 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقا لبيان السلطات الصحية.

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وتخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا، حتى اليوم الاثنين، حاجز 460 ألف إصابة منذ بداية الوباء، تعافى منها 373253 مريضا فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 13431 وفاة .


ووصلت اليوم إلى مطار مدينة مونتريال الشحنات الأولى من لقاح فايزر- بيونتيك، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تلقي البلاد 30 ألف جرعة أولية من اللقاح.


 




 

 


 

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