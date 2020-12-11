كندا تسجل 98 وفاة و 3516 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الجمعة 98 وفاة و 3561 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو .وقالت سلطات كيبيك، إن المقاطعة سجلت اليوم 53 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 7435 منذ بداية الوباء .وأضافت في بيان أن كيبيك سجلت اليوم أيضا 1713 إصابة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 160432 حالة شفي منها 136646 مصابا .ومن جهتها، أعلنت السلطات الصحية في أونتاريو، أن المقاطعة سجلت اليوم 45 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 3916 .وقالت، إن أونتاريو سجلت اليوم 1848 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في المقاطعة إلى 136631 إصابة تعافى منها 116432شخصا.