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الجمعة، 11-12-2020 10:37 م

كندا تسجل 98 وفاة و 3516 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-وفيات


الوكيل الاخباري - سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الجمعة 98 وفاة و 3561 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو .
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وقالت سلطات كيبيك، إن المقاطعة سجلت اليوم 53 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 7435 منذ بداية الوباء .

وأضافت في بيان أن كيبيك سجلت اليوم أيضا 1713 إصابة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 160432 حالة شفي منها 136646 مصابا .

ومن جهتها، أعلنت السلطات الصحية في أونتاريو، أن المقاطعة سجلت اليوم 45 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 3916 .

وقالت، إن أونتاريو سجلت اليوم 1848 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في المقاطعة إلى 136631 إصابة تعافى منها 116432شخصا.
 

 




 

 


 

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