الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الضمان: التأمين الصحي سيكون جاهزا للتطبيق قبل آب

حملة لإزالة البسطات العشوائية في مناطق بعمان

ايعاز حكومي استعدادا لعيد الفطر

ترجيح تعديل ساعات الحظر الليلي بالاردن خلال 10 أيام

إدارية النواب تدعو لتثبيت موظفي شراء الخدمات بالتلفزيون الأردني

الجيش يحبط تسلل شخص من الأردن إلى سوريا

الملك يلتقي العاهل البلجيكي

مباحثات أردنية ألمانية في مجال البيئة

حريات الأعيان تناقش تقرير أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

الأربعاء، 05-05-2021 08:31 م

حماية للفئات الأصغر سنا

كندا تسمح باستخدام لقاح فايزر لسن 12- 16

ط
توضيحية


الوكيل الإخباري - سمحت هيئة الصحة في كندا باستخدام لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا للأعمار من 12 إلى 16 عاما، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على القرار لوكالة "أسوشيتد برس".

ويتوقع أيضا أن تصرح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاح "فايزر" للشباب بحلول الأسبوع المقبل، لتعد ما يكفي من اللقاحات قبل بدء العام الدراسي المقبل.

اضافة اعلان

يأتي هذا الإعلان بعد شهر تقريبا على اكتشاف الشركة أن لقاحها، المصرح بالفعل باستخدامه لأعمار 16 أو أكبر، يقدم حماية أيضا للفئات الأصغر سنا.


وكانت "فايزر" قد نشرت أواخر مارس نتائج أولية من دراسة على 2260 متطوعا في أمريكا، أعمارهم بين 12 و15 عاما وأظهرت عدم وجود أي حالات لكوفيد-19 بين المراهقين الذين حصلوا على لقاحهم كاملا، مقارنة بثمانية عشر حالة إصابة بين أولئك الذين حصلوا على لقاح وهمي.


وعانى الأطفال من أعراض جانبية مشابهة لتلك التي عانى منها الشباب، وفقا للشركة.

 

والأعراض الجانبية الأساسية هي ألم، وحمى، ورعشة، وإنهاك، خاصة بعد الجرعة الثانية. وستستمر الدراسة في تتبع المشاركين لعامين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحماية والسلامة على المدى الطويل.


وتزايدت جهود التطعيم في كندا في الشهور الأخيرة، ويتوقع أن تستقبل عشرة ملايين لقاح هذا الشهر. وحصل أكثر من 34 بالمئة من الكنديين على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.


المصدر: روسيا اليوم 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
بريط

بريطانيا .. 27 وفاة جديدة بكورونا

كورو

إصابات كورونا في لبنان تعاود الارتفاع

11-51

السعودية تقدم لقاحات كورونا لكبار السن في بيوتهم‎

6092862f4236040ae650202d

خبير روسي يتحدث عن فعالية وضرورة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا

لقاح

مصر : نتلقى دفعات كبيرة من لقاحات كورونا في مايو

ات

21 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
دفتر

حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح

2021-02-01T053059Z_1552923029_RC2HJL9VP7YX_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-VACCINE-DOSES

حرب اللقاح وسلالات كورونا المتحورة.. دراسة تكشف مفاجأة

corona flu

كورونا أم حساسية أو آثار جانبية للقاح.. كيف نفرّق بين الأعراض؟

تم

أميركا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

تونس

تونس .. 28 وفاة جديدة بكورونا

main_image606b82d79e6fc

واشنطن تعلن تخفيف قيود كورونا