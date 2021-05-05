كندا تسمح باستخدام لقاح فايزر لسن 12- 16

الوكيل الإخباري - سمحت هيئة الصحة في كندا باستخدام لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا للأعمار من 12 إلى 16 عاما، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على القرار لوكالة "أسوشيتد برس".



ويتوقع أيضا أن تصرح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاح "فايزر" للشباب بحلول الأسبوع المقبل، لتعد ما يكفي من اللقاحات قبل بدء العام الدراسي المقبل.

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يأتي هذا الإعلان بعد شهر تقريبا على اكتشاف الشركة أن لقاحها، المصرح بالفعل باستخدامه لأعمار 16 أو أكبر، يقدم حماية أيضا للفئات الأصغر سنا.



وكانت "فايزر" قد نشرت أواخر مارس نتائج أولية من دراسة على 2260 متطوعا في أمريكا، أعمارهم بين 12 و15 عاما وأظهرت عدم وجود أي حالات لكوفيد-19 بين المراهقين الذين حصلوا على لقاحهم كاملا، مقارنة بثمانية عشر حالة إصابة بين أولئك الذين حصلوا على لقاح وهمي.



وعانى الأطفال من أعراض جانبية مشابهة لتلك التي عانى منها الشباب، وفقا للشركة.

والأعراض الجانبية الأساسية هي ألم، وحمى، ورعشة، وإنهاك، خاصة بعد الجرعة الثانية. وستستمر الدراسة في تتبع المشاركين لعامين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحماية والسلامة على المدى الطويل.



وتزايدت جهود التطعيم في كندا في الشهور الأخيرة، ويتوقع أن تستقبل عشرة ملايين لقاح هذا الشهر. وحصل أكثر من 34 بالمئة من الكنديين على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.



المصدر: روسيا اليوم





