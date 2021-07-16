كندا تسمح للأميركيين المطعمين بلقاح كورونا بدخول أراضيها

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إن بلاده سوف تسمح للأميركيين المطعمين بالكامل بلقاح كورونا بدخول أراضيها اعتبارا من منتصف آب المقبل.

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وأوضح ترودو في بيان اليوم الجمعة، أنه إذا استمر المسار الإيجابي الحالي لكندا لمعدل التطعيم وأوضاع الصحة العامة فإنها يمكن أن تفتح الحدود، مبينا أن كندا ستكون في وضع يسمح لها بالترحيب بالمسافرين الملقحين بالكامل من جميع البلدان بحلول الأول من أيلول المقبل.



وقال ترودو إن كندا تواصل قيادة دول مجموعة العشرين في معدلات التطعيم حيث تم تطعيم ما يقرب من 80 بالمئة من الكنديين بجرعة واحدة على الأقل بلقاح كورونا وتطعيم أكثر من 50 بالمئة بالكامل.



وأشار ترودو إلى أن أعداد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في كندا مستمرة في الانخفاض في جميع أنحاء البلاد مع استمرار ارتفاع معدلات التطعيم.



--(بترا)