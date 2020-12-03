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الخميس، 03-12-2020 10:34 ص

كندا: تطعيم 400 ألف مواطن في البرتا بلقاح كورونا الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية جيسون كيني أن أكثر من 400 ألف من كبار السن والموظفين في دور الرعايا طويلة المدى والعاملين في الخطوط الأمامية، سيحصلون على لقاح كورونا بين كانون الثاني ونيسان المقبلين.

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وقال كيني في بيان اليوم الخميس، ان ألبرتا ستبدأ في تلقي الشحنات في كانون الثاني المقبل، بعد موافقة وزارة الصحة الكندية على لقاحي فايزر ومودرن، وكلاهما أثبتا فعالية بنسبة 95 في المئة بعد التجارب.


واضاف ان مهمة توزيع اللقاحات في المقاطعة مهمة حرجة للغاية، مبينا أنه لن يكون التوزيع السلس والسريع للقاح ضروريا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي فحسب، بل سيكون مسألة حياة أو موت للعديد من سكان ألبرتا وعائلاتهم.
وأوضح كيني أنه سيتم تخزين اللقاحات في 30 مستودعا بجميع أنحاء المقاطعة وسيتم توزيعها على ثلاث مراحل.


يذكر أن مقاطعة ألبرتا سجلت حتى اليوم، إجمالي 61169 إصابة مؤكدة بكورونا، تعافى منها 43464 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في المقاطعة 561 وفاة منذ بداية الجائحة.


 




 

 


 

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