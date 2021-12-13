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الإثنين، 13-12-2021 02:48 م

كندا :تطعيم 76% من السكان بلقاحات كورونا

تطعيم ٦


الوكيل الإخباري -  قالت وكالة الصحة العامة الكندية، إن كندا تجاوزت منتصف أكبر برنامج تطعيم جماعي لها في التاريخ، حيث يتم إعطاء عشرات الآلاف من لقاحات كورونا يوميا في جميع المقاطعات والأقاليم.

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وأعلنت الوكالة في بيان اليوم الاثنين، عن تطعيم 76,33 بالمئة من سكان كندا بجرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة في البلاد، وهي فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون.


ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه كندا مليون و835 ألف إصابة بكورونا، تعافى منهم مليون و767 ألفا، فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 29919 وفاة منذ بداية الوباء.


وسجلت المقاطعات الكندية الاربعة الكبرى، أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا وألبرتا، اليوم 4227 إصابة بكورونا، و19 حالة وفاة.

 

بترا


 




 

 


 

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