كندا تعلن الطوارئ وتدعو لالتزام المنازل بسبب كورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ وأصدرت أمرا بالبقاء في المنازل بسبب تزايد حالات الإصابة والوفيات بكورونا .وقال رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد في بيان، إن أمر الإقامة في المنازل سيدخل حيز التنفيذ عند الثانية عشرة ظهر بعد غد الخميس، مبينا أن الأمر يتطلب من الجميع البقاء في المنزل باستثناء التحرك للضرورات.وأشار الى أنه بموجب إعلان الطوارئ تمنح حكومة أونتاريو جميع ضباط إنفاذ القانون بما في ذلك قوات الشرطة وضباط اللوائح ومفتشو أماكن العمل سلطة إصدار غرامات على أولئك الذين لا يمتثلون لأوامر الالتزام في المنازل.