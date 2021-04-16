الجمعة 16-04-2021
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الجمعة، 16-04-2021 10:49 ص

كندا تعلن تطعيم 22 بالمائة من سكانها بلقاحات ضد فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الكندية اليوم الجمعة، عن إعطاء ما مجموعه 9200859 جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا حتى اليوم والذي يشكل ما نسبته 22 بالمائة من سكان البلاد.

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وأشارت الوزارة في بيان إلى تلقيح اكثر من 44 مليون جرعة بحلول الأول من حزيران المقبل وهو ما يكفي حتى يتمكن كل شخص مؤهل من الحصول على الجرعة الأولى بحلول هذا الموعد.


وبحسب البيان، فقد سجلت كندا اليوم الجمعة رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بتسجيلها 9561 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 96 ألف إصابة، تعافى منها 990 ألف مريض، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 23500 منذ بداية الجائحة.


--(بترا)

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