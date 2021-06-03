كندا تغلق مدارس أونتاريو حتى أيلول للحد من زيادة اصابات كورونا

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية دوج فورد، إغلاق مدارس المقاطعة حتى أيلول المقبل للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا .

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وقال فورد في بيان اليوم الخميس، إن إغلاق المدارس اختيار صعب، " لكنني لن أخاطر بصحة أطفالي في الوقت الحالي"، مضيفا أن السلالة الهندية لكورونا موجودة الآن في أونتاريو وسيكون من غير المسؤول وضع مليوني طفل في الفصل لمدة ثماني ساعات في اليوم .



وأكد فورد إن إبقاء المدارس مغلقة حتى أيلول سيضمن عودة أكثر أمانا للتعلم الشخصي، موضحا أن المعلمين والطلاب سيحصلون جميعهم على جرعتين من لقاح كورونا قبل استئناف الدراسة .



وأشار إلى أنه ينتظر نصيحة من كبير المسؤولين الطبيين في أونتاريو الدكتور ديفيد ويليامز حول ما إذا كان بالإمكان إعادة فتح المقاطعة، مبينا أنه في حال اتخاذ هذه الخطوة سيتم السماح بزيادة حدود التجمع في الهواء الطلق إلى 10 أشخاص، وإعادة فتح الباحات وإعادة فتح متاجر التجزئة بسعة 15 في المائة.



وتتصدر مقاطعة أونتاريو باقي المقاطعات الكندية في عدد حالات الإصابة بكورونا بتسجيلها إجمالي 532891 إصابة حتى اليوم الخميس، تعافى منها 513436، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 8791 وفاة منذ بداية الجائحة.

المصدر: بترا