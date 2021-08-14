السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات يشعل جدلا عبر تويتر

خلال نصف عام روسيا منعت حوالي 99 ألف أجنبي من دخول أراضيها

إدارة السير تكشف سبب الحادث المروع الذي أودى بـحياة 3 أشخاص بالزرقاء

خبير مالي روسي لا يستبعد هبوط الدولار إلى 65 روبلا بحلول نهاية العام

الأردن والعراق يبحثان تنفيذ المدينة الاقتصاديَّة

وزير العمل: تسهيلات لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

الحكومة: سيتم ضبط عمل التجارة الإلكترونية

أول رسالة من دنيا سمير غانم للجمهور بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

أسعار الذهب السبت 14/8/2021

السبت، 14-08-2021 09:19 ص

كندا تلزم موظفيها الفيدراليين بالتطعيم ضد كورونا

611708b54c59b74c2772370c


الوكيل الإخباري - ألزمت الحكومة الكندية جميع الموظفين الفيدراليين بتلقي لقاح كورونا في وقت تشهد البلاد موجة رابعة من فيروس كورونا، أثارها متحور "دلتا" سريع الانتشار.

وقال وزير الشؤون الحكومية دومينيك لوبلان: "نفرض التلقيح في الوظيفة العامة الفيدرالية.. الحكومة الكندية هي أكبر صاحب عمل في البلاد، إذ تشمل الوظيفة العامة الفدرالية نحو 300 ألف موظف".

اضافة اعلان


وأضاف: "تهدف الجهود إلى مساعدة كندا في بلوغ المناعة التي نحتاج إليها لمعاودة فتح اقتصادنا، وإبقائه مفتوحا وحماية آلاف الأفراد".

 

ولم يحدد الوزير ماهية العقوبات التي قد يتعرض لها الموظفون غير الملقحين، مؤكدا أنه "يتوقع التزامهم جميعا بهذا التدبير".


وأوضح أن "الأشخاص من غير القادرين على تلقي اللقاح لدواع طبية سينظر في حالة كل منهم على حدة".


وسيحدد تاريخ سريان الإجراء خلال الأسابيع المقبلة، لكن يفضل أن يطبق سريعا وفي موعد أقصاه أكتوبر المقبل بالنسبة إلى قطاع النقل.


وتشير البيانات الحكومية إلى تلقي 71% من الكنديين جرعة واحدة من لقاح مضاد لـ"كوفيد – 19"، فيما ناهزت نسبة الملقحين بالجرعتين 62%.


ويأتي القرار قبل أقل من شهر من إعادة فتح الحدود الكندية أمام الوافدين الأجانب الملقحين في السابع من سبتمبر المقبل، أي بعد عام ونصف عام من إغلاقها بسبب الوباء.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح

20 % تراجع إصابات كورونا في الإمارات خلال أسبوع

6116fb01423604133564d14f

مصر تتسلم مليونا و766400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

61170386423604210b5c7e83

مصر .. 97 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

127-100402-corona-around-the-world-mexico-one-million-china_700x400

603 وفيات جديدة بكورونا في المكسيك

6116ba414236040b0768350b

الهند .. ترجيح الحصول على نحو 266 مليون جرعة من كورونا قريبا

23a1363f-477b-448c-8c4f-54ed5facf2d2

وفاة و423 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
كورونا 4

وفيات كورونا بين هذه الفئة من المرضى أعلى بـ30%.. الصحة العالمية تحذر

20210405_1617626913-872

كيف تؤثر درجة الحرارة في الأجسام المضادة بعد التطعيم؟

حرارة وكورونا

كيف يؤثر الطقس الحار على مرضى كورونا؟