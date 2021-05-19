كندا: تمديد إغلاق الحدود الكندية الأميركية حتى 21 حزيران

الوكيل الاخباري- قالت شبكة سي تي في نيوز الإخبارية الكندية إن الحدود الكندية الأميركية ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري، حتى 21 حزيران المقبل .

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ونقلت الشبكة عن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قوله إن رفع القيود يعتمد على معدلات التطعيم ضد كورونا وانخفاض معدل انتقال الفيروس في المجتمع، مبينا أن 75 بالمئة من الناس بحاجة إلى تطعيم حتى يتم البدء بتخفيف القيود.



وأشارت الشبكة إلى أن كندا قامت بتطعيم 46,05 بالمئة من سكانها بجرعة واحدة وتلقى 3,77 بالمئة فقط جرعتين، بينما قامت الولايات المتحدة بتطعيم 47,19 بالمئة من سكانها بجرعة واحدة وتلقى 37,03 بالمئة الجرعتين .



وتم فرض قيود السفر غير الضروري بين البلدين في 21 آذار 2020 ويستثنى من ذلك تدفق التجارة والعاملين في مجال الرعاية الصحية مثل الممرضات الذين يعيشون ويعملون على جانبي الحدود.

المصدر: بترا