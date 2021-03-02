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الثلاثاء، 02-03-2021 08:51 ص

الأدلة غير كافية

كندا تنصح بتجنب استخدام لقاح أسترازينيكا لمن تجاوزوا 65 عاما

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توضيحية


الوكيل الإخباري - نصحت اللجنة الاستشارية الوطنية للوقاية في كندا عدم استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لمن تتجاوز أعمارهم الـ 65 سنة.

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وأشارت السلطات الصحية إلى أن "الأدلة على فاعلية اللقاح بالنسبة لفئة الأعمار هذه ليست كافية".

 

وفي الوقت ذاته أكدت السلطات الصحية أنه "لا يوجد أي قلق بشأن أمن اللقاح بالنسبة لهذه الفئة حسب نتائج التجارب السريرية، ولا حسب نتائج تلقيح المسنين في الدول التي قد وافقت على استخدام لقاح "أسترازينيكا" وبدأت بتطعيم الناس فوق 65 عاما من العمر".


وكانت السلطات الصحية الكندية قد وافقت يوم الجمعة الماضي على استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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