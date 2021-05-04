كندا توصي بإعطاء لقاح جونسون أند جونسون لمن هم فوق 30 عاما

الوكيل الإخباري- أوصت اللجنة الوطنية للتطعيم الكندية باستخدام لقاح جونسون أند جونسون للتطعيم ضد فيروس كورونا، للذين تبلغ أعمارهم 30 عاما وأكثر .

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وقال نائب رئيس اللجنة شيلي ديكس في بيان اليوم الثلاثاء، إن فوائد اللقاح كثيرة في إنقاذ الأرواح وحماية السكان من المضاعفات الخطيرة، مؤكدا أن الناس تحتاج إلى اختيار مستنير للتطعيم بأول لقاح متوفر .



وأشار إلى أنه على الرغم من خطر حدوث جلطات دموية نادرة، إلا أن 17 شخصا فقط من بين ثمانية ملايين أمريكي تلقوا اللقاح حدث لهم ذلك.



وكانت وزارة الصحة الكندية قد سمحت لأول مرة باستخدام لقاح جونسون أند جونسون ضد كورونا للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، في الثامن من أذار الماضي، وقد أبرمت الحكومة الفيدرالية الكندية صفقة مع جونسون أند جونسون مقابل 10 ملايين جرعة من اللقاح حتى نهاية أيلول المقبل .

المصدر: بترا