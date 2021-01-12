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الثلاثاء، 12-01-2021 11:57 ص

كندا: دعوة لإغلاق مدينة تورونتو بسبب تزايد حالات كورونا

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الوكيل الاخباري - دعا عمدة مدينة تورونتو كبرى المدن الكندية، إلى اغلاق كامل للمدينة للحد من تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.

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وقال عمدة المدينة جون توري لمحطة تلفزيون تورونتو، اليوم الثلاثاء، إن المدينة يجب أن تتحرك بشكل عاجل لفرض إغلاق كامل مشابه لما تم تنفيذه خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، مبينا أن العودة إلى عمليات الإغلاق الواسعة النطاق كما حدث في الشتاء الماضي، يمكن أن تساعد بمنع نظام الرعاية الصحية من الانهيار التام.


وأكد توري أن المدينة يجب أن تغلق المزيد من الشركات بما في ذلك المتاجر الكبيرة.


يذكر انه تم تسجيل 978 إصابة جديدة بكورونا في المدينة اليوم الثلاثاء، ما رفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس فيها إلى 71078 إصابة، تعافى منها 60148 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2064 وفاة منذ بداية الجائحة.


--(بترا)

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