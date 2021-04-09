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الجمعة، 09-04-2021 12:06 ص

كندا: سكان أونتاريو يتلقون تنبيهات تطالبهم البقاء في المنازل لتجنب الاصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - تلقى سكان مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية الخميس تنبيهات طارئة على هواتفهم المحمولة وأجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بهم تطالبهم بالبقاء في المنازل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بعد إزدياد حالات الإصابة اليومية بالفيروس وتصدر المقاطعة حالات الإصابة مقارنة بباقي المقاطعات الكندية.
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وطلبت الرسالة من مواطني أونتاريو مغادرة منازلهم فقط للأغراض الأساسية مثل الطعام أو الرعاية الصحية أو العمل وذلك بعد أن دخلت المقاطعة في المرحلة الثالثة من حالة الطوارئ ودخل أمر البقاء في المنزل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ولمدة 28 يوما .

 




 

 


 

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