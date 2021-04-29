كندا: مئات المسافرين الذين دخلوا البلاد مصابون بالسلالات الجديدة لكورونا

الوكيل الاخباري- أكدت وكالة الصحة العامة الكندية، أن 557 مسافرا دخلوا البلاد مؤخرا، جاءت نتيجة فحوصاتهم بالسلالات الجديدة لكورونا إيجابية .

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وأشارت الوكالة في بيان اليوم الخميس، إلى أن 518 من هؤلاء المصابين أصيبوا بسلالة المملكة المتحدة، و27 بسلالة جنوب إفريقيا و 12 اخرين بسلالة البرازيل.



وقالت إنه من تاريخ 7 إلى 24 نيسان الحالي، حددت وكالة الصحة العامة الكندية، 165 رحلة جوية قادمة من 19 دولة مع راكب واحد على الأقل، ثبتت إصابتهم فيما بعد بكورونا .



وكانت كندا قد حظرت الأسبوع الماضي الرحلات الجوية القادمة من الهند والباكستان، لمدة شهر بعد أن هبطت طائرات كثيرة على أراضيها تحمل مصابين بكورونا .

المصدر: بترا