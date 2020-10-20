كندا: 14 وفاة و 1698 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطات الصحية الكندية تسجيل 14 وفاة و 1698 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو.وقالت سلطات كيبيك في بيان اليوم الثلاثاء إن المقاطعة سجلت 11 وفاة جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الوفيات إلى 6055 منذ بدء الوباء .وأضافت، ان المقاطعة سجلت اليوم أيضا 877 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الاصابات في كيبيك إلى 95216 حالة، تعافى منها 80468 مريضا.من جهتها أعلنت السلطات الصحية في أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية أن المقاطعة سجلت اليوم 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي الى 3053، كما سجلت 821 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الاصابات في أونتاريو إلى 65896 حالة تعافى منها 56606 مصابا منذ بدء الجائحة.