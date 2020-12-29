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الثلاثاء، 29-12-2020 10:58 م

كندا: 142 وفاة و4934 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الثلاثاء 142 وفاة و 4934 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك اللتين تتصدران حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في البلاد.
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وقالت سلطات أونتاريو إن المقاطعة سجلت اليوم 78 وفاة جديدة بكورونا ما رفع حصيلة الوفيات إلى 4455 منذ بدء الوباء كما سجلت المقاطعة اليوم 2553 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 175908 تعافى منها 151562 مريضا.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية في كيبيك أن المقاطعة سجلت اليوم 64 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 8124.

وقالت، إن كيبيك سجلت اليوم 2381 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 197311، تعافى منها 168061 شخصا.

 




 

 


 

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