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الأربعاء، 25-11-2020 09:53 ص

كندا: 16 وفاة و1115 اصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت كندا، عن تسجيل 16 وفاة و 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة ألبرتا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وقالت كبيرة المسؤوولين الطبيين في ألبرتا دينا هينشو، ان اجمالي الإصابات ارتفع الى 49536 إصابة، تعافى منهم 35695 مريضا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 492 وفاة منذ بداية الجائحة.


كما أعلن رئيس وزراء حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية جيسون كيني حالة الطوارئ الصحية في المقاطعة للحد من انتشار الفيروس، موضحا أن المقاطعة وضعت قيودا أكثر صرامة للتجمعات من بينها حظر النشاط الاجتماعي الخاص، اضافة الى اقتصار التجمعات الخارجية على 10 أشخاص وكذلك حفلات الزفاف والجنازات، ووقف الدراسة في المدارس واستبدالها بالدراسة عن بعد.


 




 

 


 

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