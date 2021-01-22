كندا : 175 وفاة و 4293 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الجمعة 175 وفاة و 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو .وقالت سلطات أونتاريو إن المقاطعة سجلت اليوم 87 وفاة جديدة بكورونا ما رفع حصيلة الضحايا إلى 5701 كما سجلت المقاطعة 2662 إصابة جديدة ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بها إلى 250226 تعافى منها 219262 مريضا .ومن جهتها أعلنت السلطات الصحية في كيبيك أن المقاطعة سجلت اليوم 88 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 9361 كما سجلت 1631 إصابة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 250491 تعافى منها 223367 مريضا .